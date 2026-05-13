Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kameraya yansıdı

Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Aves Enerji Dolum Tesislerinde yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamanın görüntüsü kameraya yansıdı.
Patlama sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner (47), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Güner, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, işçinin tank üzerindeyken meydana gelen patlamayla savrulması ve alevler yer aldı.