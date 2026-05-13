Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kameraya yansıdı

Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Aves Enerji Dolum Tesislerinde yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamanın görüntüsü kameraya yansıdı.

HABERİN ÖZETİ Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kameraya yansıdı Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Aves Enerji Dolum Tesisleri'nde yakıt tankında meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Patlama, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki Aves Enerji Dolum Tesisleri'nde bulunan bir yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşandı. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner (47), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Güner, kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Öte yandan patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, işçinin tank üzerindeyken meydana gelen patlamayla savrulması ve alevler yer aldı.