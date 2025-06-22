Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı! Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Diyarbakır başta olmak üzere 6 il için sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinde halen mevsim normalleri civarında seyrettiği bildirildi. Ancak hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı aktarıldı.

GÜNLERCE ETKİLİ OLACAK

Açıklamada, "İl merkezlerimizde 24 Haziran ila 29 Haziran 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

Diyarbakır: 41

Şanlıurfa: 41

Mardin: 39

Batman: 41

Siirt: 40

Şırnak: 37

HAVALAR ISINDI

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.