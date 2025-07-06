Meteoroloji'den çifte uyarı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, bazı illerde yağış var

Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken uzmanların günlerdir uyardığı kavurucu sıcaklar kapıyı çaldı. Yurt genelinde hava sıcakları mevsim normallerinin de üzerine çıkacak. Bazı illerde ise sağanak yağış geçişleri görülebilir. İşte 6 Temmuz Pazar günü hava durumu...

Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yağış beklenen ve hava sıcaklığının artacağı illeri açıkladı.

Rüzgar genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise şiddetli rüzgarlar bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ve Giresun, Rize, Trabzon, Erzurum, Van, Ağrı ve Hakkari'nin doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Uzmanların hafta başından beri uyardığı kavurucu sıcaklar başlıyor. Yurt genelinde 2 ila 5 derece birden artışlar görünecek. Kavurucu yaz sıcakları kendini iyice hissettirirken orman yangınları tehlikesine karşı uyarı yapılıyor. Ayrıca yaşlı ve çocukların dışarı çıkmaması konusunda dikkat etmesi gerektiği hatırlatıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. istanbul'da sıcaklıklar 32 dereceyi bulurken Edirne'de 38'e yaklaşacak.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'de 35 derece, Manisa'da ise 40 derece sıcaklar kavuracak.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da sıcaklık 33 derece olacak.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin Parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum'un doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.