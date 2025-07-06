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 | Banu İriç

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, bazı illerde yağış var

Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken uzmanların günlerdir uyardığı kavurucu sıcaklar kapıyı çaldı. Yurt genelinde hava sıcakları mevsim normallerinin de üzerine çıkacak. Bazı illerde ise sağanak yağış geçişleri görülebilir. İşte 6 Temmuz Pazar günü hava durumu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 06:32
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 06:32

Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen ve hava sıcaklığının artacağı illeri açıkladı.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, bazı illerde yağış var

Rüzgar genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise şiddetli rüzgarlar bekleniyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, bazı illerde yağış var

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ve Giresun, Rize, Trabzon, Erzurum, Van, Ağrı ve Hakkari'nin doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, bazı illerde yağış var

SICAKLIKLAR ARTIYOR
Uzmanların hafta başından beri uyardığı kavurucu sıcaklar başlıyor. Yurt genelinde 2 ila 5 derece birden artışlar görünecek. Kavurucu yaz sıcakları kendini iyice hissettirirken tehlikesine karşı uyarı yapılıyor. Ayrıca yaşlı ve çocukların dışarı çıkmaması konusunda dikkat etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, bazı illerde yağış var

BÖLGELERE GÖRE

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. istanbul'da sıcaklıklar 32 dereceyi bulurken Edirne'de 38'e yaklaşacak.

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'de 35 derece, Manisa'da ise 40 derece sıcaklar kavuracak.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da sıcaklık 33 derece olacak.

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin Parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum'un doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, bazı illerde yağış var
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ETİKETLER
#hava durumu
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#orman yangınları
#sıcak hava dalgası
#Sıcaklık Uyarısı
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