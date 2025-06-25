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 | Özge Sönmez

Meteoroloji gün vererek uyardı! Sıcaklıklar 44 dereceyi görecek: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunda cuma gününe dikkat çekti. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları aniden yükselecek. Cuma gününe kadar yükseliş gösteren sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren yerini sağanak yağışa bırakacak. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 15:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan haritalı raporda cuma gününe dikkat çekildi. Perşembe günü artış gösteren hava sıcaklıkları cuma gününde tavan yapacak.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklıkları 44 dereceye kadar yükselecek. Cuma günü hava sıcaklığı Aydın'da 44, Manisa 41, İzmir'de 40, İstanbul'da ise 35 dereceyi görecek. Hafta sonu ise sıcaklıklar düşüşe geçecek, birçok ilşde sağanak yağış etkisini gösterecek.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Sıcaklıklar 44 dereceyi görecek: Bu illerde yaşayanlar dikkat

BASRA KÖKENLİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisine giren Türkiye'de, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Yetkililer, yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım, kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Sıcaklıklar 44 dereceyi görecek: Bu illerde yaşayanlar dikkat
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