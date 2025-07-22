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 | Baran Aksoy

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Güneş kavuracak: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; yurdun büyük kesiminde sıcaklıklar rekor kıracak. Birçok kentte termometrelerin 40 dereceyi aşması beklenirken meteroloji uzmanlarından da uyarı gecikmedi.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Güneş kavuracak: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı güncel raporuna göre; ülke genelinde sıcaklıkların 3 ila 9 derece artacağı bildirildi. Kavurucu sıcakların etkili olacağı illerden biri de olacak... Kentte; havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Güneş kavuracak: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

BU SAATLERE DİKKAT!

Meteoroloji uzmanları da sıcaklık artışına bağlı olarak özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Güneş kavuracak: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

BOL BOL SIVI TÜKETİN

Etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri ve doğrudan güneş ışığından kaçınmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Güneş kavuracak: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERECEK

Ayrıca, Eskişehir’de en yüksek sıcaklığın Sarıcakaya ilçesinde 43 dereceye, en düşük sıcaklığın ise Han ve Mihalıççık’ta 32 dereceye ulaşması öngörülüyor.

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ETİKETLER
#eskişehir
#Hava Durumu
#Uyarı
#Sıcakgüney
#Saricakaya
#Bol Sıvı Tüketimi
#Yaşam
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