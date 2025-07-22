Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Güneş kavuracak: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı güncel hava durumu raporuna göre; ülke genelinde sıcaklıkların 3 ila 9 derece artacağı bildirildi. Kavurucu sıcakların etkili olacağı illerden biri de Eskişehir olacak... Kentte; havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BU SAATLERE DİKKAT!

Meteoroloji uzmanları da sıcaklık artışına bağlı olarak özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

BOL BOL SIVI TÜKETİN

Etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri ve doğrudan güneş ışığından kaçınmaları yönünde uyarılar yapıldı.

TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERECEK

Ayrıca, Eskişehir’de en yüksek sıcaklığın Sarıcakaya ilçesinde 43 dereceye, en düşük sıcaklığın ise Han ve Mihalıççık’ta 32 dereceye ulaşması öngörülüyor.