Metroda yürüyen merdiven faciası! Yaşlı kadının 3 parmağı koptu

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yaşanan olayda, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın metroya inmek için yürüyen merdivenlere bindi. Ayağı merdivene sıkışan kadın acı içinde bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADININ 3 PARMAĞI KOPTU

Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi. H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.