İstanbul için kritik haber! Su seviyelerinde ciddi düşüş yaşanıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajın doluluk oranı 2025 yılı başında yüzde 80 seviyesindeyken, aradan geçen 6 aylık süreçte yaşanan kuraklık ve artan tüketim nedeniyle Ağustos ayı itibarıyla yüzde 50’ye kadar geriledi. Kentin genel baraj doluluk ortalamaları da benzer şekilde düşüş gösterdi.

SU REZERVLERİ 8 AYDA AZALMAYA GİTTİ

Yılın başlarında yüzde 80 bandında olan İstanbul’daki toplam su rezervleri, Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 50 seviyelerine kadar indi. Böylece megakentin su kaynakları bir yıldan kısa sürede yarıya yakın azalmış oldu. Özellikle Anadolu Yakası’nın su ihtiyacını karşılayan Ömerli Barajı’ndaki bu gerilemenin dikkat çekici boyutlara ulaştığı belirtildi.