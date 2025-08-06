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 | Ceyda Altun

İstanbul için kritik haber! Su seviyelerinde ciddi düşüş yaşanıyor

İstanbul'un en büyük tüketilebilir su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda su seviyesi hızla düşer duruma geldi. Yılın başında baraj doluluk oranı 80 seviyesindeyken yaşanan kuraklık ve tüketim sonucunda seviye yüzde 50'ye kadar geriledi. Anadolu yakasında bulunan Ömerli Barajı’ndaki bu gerilemenin dikkat çekici boyutlara ulaştığı belirtildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 15:29

Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajın doluluk oranı 2025 yılı başında yüzde 80 seviyesindeyken, aradan geçen 6 aylık süreçte yaşanan ve artan tüketim nedeniyle Ağustos ayı itibarıyla yüzde 50’ye kadar geriledi. Kentin genel baraj doluluk ortalamaları da benzer şekilde düşüş gösterdi.

İstanbul için kritik haber! Su seviyelerinde ciddi düşüş yaşanıyor

SU REZERVLERİ 8 AYDA AZALMAYA GİTTİ

Yılın başlarında yüzde 80 bandında olan İstanbul’daki toplam su rezervleri, Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 50 seviyelerine kadar indi. Böylece megakentin su kaynakları bir yıldan kısa sürede yarıya yakın azalmış oldu. Özellikle Anadolu Yakası’nın su ihtiyacını karşılayan ’ndaki bu gerilemenin dikkat çekici boyutlara ulaştığı belirtildi.

İstanbul için kritik haber! Su seviyelerinde ciddi düşüş yaşanıyor
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ETİKETLER
#kuraklık
#ömerli barajı
#İstanbul
#Baraj Doluluk Oranı
#Su Açığı
#Yaşam
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