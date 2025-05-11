Metroyla işten eve dönecekti: Yürüyen merdivende başına felaket indi

İstanbul'da Kadıköy metrosunu kullanmak için yürüyen merdivenlere binen kadın bir anda başına düşenle neye uğradığını şaşırdı. Talihsiz kadının yardımına çevredekiler koştu.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı kullanarak evine dönmeye çalışan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda yürüyen merdivenlere yöneldiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

Yertek'in üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle reklam panosu düştü. Kafasından yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından istasyona çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yertek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yaralanan kadın, olayla ilgili sorumlulardan şikayetçi oldu. Konuya ilişkin ifadesi alınan metro istasyonu sorumlusu N.U.İ, istasyon girişinde bir çalışma yürütüldüğünü, ancak yüklenici firmanın kim olduğunu bilmediğini belirtti.

Polis ekipleri kazanın nedenine dair incelemelerini sürdürüyor.