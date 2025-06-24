Mevlit yemeğinde zehirlenme: 59 kişi hastanelik oldu

Trabzon'da mevlit sırasında verilen yemekten yiyen 59 kişi fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 59 kişinin sağlık durumlarına ilişkin açıklama geldi.

Trabzon Valiliği, Hayrat ilçesinde 59 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu duyurdu.

MEVLİDE KATILANLAR RAHATSIZLANDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede düzenlenen bir mevlide katılan çok sayıda kişinin, verilen yemeğin ardından rahatsızlandığı ve Hayrat, Of, Sürmene ve Rize Devlet Hastaneleri Acil Servislerine başvurduğu ifade edildi.

59 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Hastaneye kaldırılan 59 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri kaydedildi.

YEMEKTEN NUMUNE ALINDI

Olayla ilgili Kaymakamlık, Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Tarım Müdürlüğünce gerekli incelemelerin başlatıldığı, incelenmek üzere yemekten numuneler alınarak Savcılığa bildirildiği öğrenildi.