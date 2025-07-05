Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Meyve suyu fabrikası Harşit Çayı'nı kapkara yaptı! Nedeni ortaya çıktı

Gümüşhane’de bir meyve suyu fabrikasına ait tankerden sızan yaklaşık 100 litre akaryakıt, Harşit Çayı’na karışarak suyun yüzeyini siyah bir tabakayla kapladı. Bölge sakinleri "Bu dereler sahipsiz mi?" diye sordu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meyve suyu fabrikası Harşit Çayı'nı kapkara yaptı! Nedeni ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 20:16

Merkeze bağlı Tekke beldesinde faaliyet gösteren bir meyve suyu fabrikasına ait tankerden yakıt aktarımı sırasında yaşanan sonucu yaklaşık 100 litre fuel oil Harşit Çayı’na döküldü.

Meyve suyu fabrikası Harşit Çayı'nı kapkara yaptı! Nedeni ortaya çıktı

Çayın yüzeyinde geniş bir tabaka oluşurken, vatandaşlar durumu tepki gösterdi. Yakıtın oluşturduğu kirlilik bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yavru bir su yılanının fuel-oile bulandığı anlar dikkat çekti.

"ÇOK AZ DENİLDİ AMA GÖRÜNTÜLERDE DURUM FARKLI"

Durumu fark ederek konuyu yetkililere bildiren bölge sakini Alim Yılmaz, "Sabah saatlerinde bir koku aldım. Burada çalışan bir iş makinesi vardı, oradaki operatör abi petrol bulduk herhalde dedi, suyun yüzü simsiyah dedi. Ben de kontrol ettim gerçekten suyun yüzeyi simsiyahtı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradım. Sağ olsunlar jandarma hemen ilgilendi. Gerekli işlemler yapıldı, ben de takip ettim.

Meyve suyu fabrikası Harşit Çayı'nı kapkara yaptı! Nedeni ortaya çıktı

Fabrikanın içerisine fuel-oil yakıtı boşaltımı yapılırken tankerlerin arasındaki bağlantının koptuğu ve bunun gözden kaçtığı söylendi. Çok az bir kaçak olduğu söylendi ancak görüntülerde az bir kaçak olmadığı görülüyor. Ağır bir koku da vardı ama görüntü çok kötüydü, komple siyahtı. Biz buradan balık tutuyoruz, tarım sulamamızı buradan yapıyoruz, yeri geliyor yaz aylarında serinlemek için yüzüyoruz. Yazık, bu gerçekten hoş bir görüntü değil" dedi.

"BU DERELER SAHİPSİZ Mİ?"

Harşit Çayı’nın vatandaşlar tarafından tarım arazilerinin sulanmasında da kullanıldığını belirten Yalçın Yazgan, "Vaziyet ortada, bu çay Tirebolu’ya kadar gidiyor, kirlettiler burayı. Bir sürü canlı yaşıyor burada. Balıklar var, herkes bahçesini suluyor, tarım arazilerinin hepsi buradan sulanıyor. Bütün yabani hayvanlar buradan su içiyor, günah değil mi? Niye buraya döküyorlar? Bu dereler sahipsiz mi? Torul’dan arkadaşlarımız aradı, oraya kadar gitmiş bu pislik. Orada balık havuzları var, insanların geçim kaynağı" diye konuştu.

Meyve suyu fabrikası Harşit Çayı'nı kapkara yaptı! Nedeni ortaya çıktı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tekke beldesinde faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasında yaşanan sızıntının pompada meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleştiği ve Harşit Çayı'na yaklaşık 100 litre yakıt karıştığı söylendi. Açıklamada firmaya çevre kanunu gereğince idari yaptırım uygulandığı ifade edilirken, denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bölge sakinleri sızıntının 100 litreyle sınırlı kalmadığını, olayın daha ciddi boyutlarda olduğunu belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin İsrail'le ticareti devam ediyor mu? 400 milyon dolarlık iddiaya açıklama var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlık o ilanlar için düğmeye bastı: Emlakçıların 1 TL oyunu son buluyor! Kurala uymayan yandı
ETİKETLER
#gümüşhane
#çevre kirliliği
#sızıntı
#Harşit Çayı
#Fuel-oil
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.