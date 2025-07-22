Millî Görüşün fikir ve düşünce önderi Süleyman Arif Emre İstanbul’da anıldı

Mütefekkir Emre’nin çok yönlü kişiliğine dikkat çeken Mahmut Bıyıklı, “Siyasetçiler ikiye ayrılır: Siyasetle değer kazananlar ve şahsiyetleriyle siyasete değer katanlar. Süleyman Arif Emre, dava şuuru, ahlaki duruşu ve düşünce derinliğiyle siyasete değer katan bir şahsiyetti.” ifadelerini kullandı.

Emre’nin siyasetin yanı sıra güçlü bir kalem ve şair olduğuna dikkat çeken Türkiye Gazetesi Yazarı Hasan Sarıçiçek, Necip Fazıl Kısakürek ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi isimlerle yakın dostlukları dile getirirken Mehmet Vural şunları kaydetti:

“Süleyman Arif Emre, aruz vezniyle şiirler yazan zarif bir şairdi. Necip Fazıl Kısakürek tarafından da bu yönüyle takdir edilmiştir. Onun şiirlerinde dava şuuru, ahlâkî hassasiyet ve derin bir medeniyet tasavvuru vardır.”

Süleyman Arif Emre anma programı okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından sona erdi.