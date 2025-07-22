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 | Emir Yücel

Millî Görüşün fikir ve düşünce önderi Süleyman Arif Emre İstanbul’da anıldı

Millî Görüş hareketinin öncülerinden siyasetçi, hukukçu ve şair Süleyman Arif Emre, vefatının yıl dönümünde anıldı. TYB İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen anma programına Emre’nin yakınları, dava arkadaşları, sevenleri ve edebiyat çevresinden isimler katıldı.

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Millî Görüşün fikir ve düşünce önderi Süleyman Arif Emre İstanbul’da anıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 16:09

Mütefekkir Emre’nin çok yönlü kişiliğine dikkat çeken Mahmut Bıyıklı, “Siyasetçiler ikiye ayrılır: Siyasetle değer kazananlar ve şahsiyetleriyle siyasete değer katanlar. Süleyman Arif Emre, dava şuuru, ahlaki duruşu ve düşünce derinliğiyle siyasete değer katan bir şahsiyetti.” ifadelerini kullandı.

Millî Görüşün fikir ve düşünce önderi Süleyman Arif Emre İstanbul’da anıldı

Emre’nin siyasetin yanı sıra güçlü bir kalem ve olduğuna dikkat çeken Türkiye Gazetesi Yazarı Hasan Sarıçiçek, Necip Fazıl Kısakürek ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi isimlerle yakın dostlukları dile getirirken Mehmet Vural şunları kaydetti:

“Süleyman Arif Emre, aruz vezniyle şiirler yazan zarif bir şairdi. Necip Fazıl Kısakürek tarafından da bu yönüyle takdir edilmiştir. Onun şiirlerinde dava şuuru, ahlâkî hassasiyet ve derin bir medeniyet tasavvuru vardır.”

Süleyman Arif Emre anma programı okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından sona erdi.

ETİKETLER
#şair
#şiir
#Süleyman Arif Emre
#Siyasetçiler
#Necip Fazıl Kısakürek
#Yaşam
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