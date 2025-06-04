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 | Bengül Arıca

Milli sporcuyu iş yerine çağırıp dakikalarca dövdüler! Şoke eden görüntüler

Bursa'da yaşayan milli sporcu Semih Topçu, çalıştığı spor salonunda iş arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldü. İzinli gününde işletme sahibi tarafından işe çağırılan adam çalışmak istemeyince patronu tarafından silahla tehdit edilip dayak yedi. Darp sonucu sporcunun vücudunda kırıklar oluştu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 10:26

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir spor salonunda çalışan milli sporcu dakikalarca dövüldü. Bir süre önce işe başlayan vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalyası bulunan milli sporcu Semih Topçu, iddiaya göre mobinge uğramaya başladı. Salon sahibi, Baki K. Topçu'yu telefonla arayıp, kendisinden fazla mesaisi yapmasını istedi. Fakat milli sporcu bu teklifi kabul etmeyince telefonla hakaretlere maruz kaldı.

Milli sporcuyu iş yerine çağırıp dakikalarca dövdüler! Şoke eden görüntüler

İŞ YERİNE ÇAĞRILDI

Kendisini işletmeye çağıran işletme sahibi Baki K., iddiaya göre, odasına konuşmak için gelen milli sporcuya silah çekip tehditler savurdu. Hemen arkasından içeri giren Baki K.'nin korumaları işletme sahibinden ‘Vur' emri almasıyla milli sporcuyu dakikalarca tekme tokat darp etti. Tüm olanlara rağmen milli sporcunun istifini bozmadığı anlar dikkat çekerken, maruz kaldığı darp sonucu vücudunda kırıklar oluştu.

Milli sporcuyu iş yerine çağırıp dakikalarca dövdüler! Şoke eden görüntüler

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Yaşadığı mağduriyet üzerine Topçu, iki şüpheliden de şikayetçi oldu. İşyeri sahibi Baki K., gözaltı kararının ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi alırken, 2.5 ay sonra serbest bırakıldı. 13 suç kaydı bulunan ve 10 gün firar eden koruması Yusuf İslam D., ise teslim olmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milli sporcuyu iş yerine çağırıp dakikalarca dövdüler! Şoke eden görüntüler


Bursa'da 13 yıldır vücut geliştiren ve 3-4 yıl önce pandemi nedeniyle spor salonları kapalı olduğu için evinin 15 metrekarelik odasında antrenman yapan Semih Topçu Sırbistan'da düzenlenen 'elite procard' yarışmasında şampiyonlar şampiyonu oldu. Topçu badmintonda da altın madalya kazandı.

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