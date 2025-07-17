Milyonluk vurgunda çalışan oyunu! Soyguncularla iş birliği yapmışlar

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir markete yaşayanan olayda; plakasız motosikletle olay yerine gelen şüpheliler, markete ait para taşıma esnasında silah tehdidiyle parayı alarak hızla kaçtı. Hırsızlık anına tanık olan vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"15 KİLOMETRELİK 150 KAMERA İNCELENDİ"

Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 kilometrelik 150 güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları sonucu gasp olayına karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi.

SAKLANDIKLARI ADRESTE YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden İ.Ç., G.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası Bursa'ya kaçtığı belirlenen B.A. ise düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

PATRONUN ÇALIŞANI İŞ BİRLİKÇİ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir detay ise gasp olayında içeriden yardım sağlandığı yönünde oldu. Şüphelilerin, market çalışanı İ.Ç. ile iş birliği yaptığı ve paranın taşınma zamanına dair bilgileri bu yolla edindiği tespit edildi. İçeriden bilgi sızdırdığı belirlenen şoförün de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Toplam 6 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.