Şanlıurfa'da piknik faciası! 2 kardeşten acı haber geldi

Kahreden olay Şanlıurfa'da yaşandı. Dün öğle saatlerinde Birecik ilçesinde ailesiyle piknik yapan 13 yaşındaki Beyza Nur Arslan ve 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

13 YAŞINDAKİ BEYZA NUR KURTARILAMADI

Yakınlarınca Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Beyza Nur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan abla Sevgi Arslan ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

ABLADAN DA ACI HABER GELDİ

Burada yoğun bakım ünitesinde teravih altına alınan Sevgi Arslan, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.