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 | Onur Kaya

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2’si ağır 5 kişi yaralı

Nevşehir'de karşı yönlerden gelen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 5 kişi yaralandı. Yaralarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 02:52
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 02:52

'in ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. ile otomobilin karıştığı kaza sonrası can pazarı yaşandı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2’si ağır 5 kişi yaralı

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Avanos- Kayseri Karayolu Bozca köyü yakınlarında yol çalışması yapılan mevkide meydana geldi. Yaşar A. idaresindeki 31 KLY 36 plakalı , karşı şeritten gelen Şahin Ü. yönetimindeki 27 APY 58 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2’si ağır 5 kişi yaralı

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2’si ağır 5 kişi yaralı

KAZADA 2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALI

Kazada her iki aracın sürücüleri ile devrilen minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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YOL TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

ETİKETLER
#Otomobil
#kaza
#yaralı
#minibüs
#nevşehir
#avanos
#Hayati Tehlike
#Hayati Tehlike
#Yaşam
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