Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2’si ağır 5 kişi yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Minibüs ile otomobilin karıştığı kaza sonrası can pazarı yaşandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza Avanos- Kayseri Karayolu Bozca köyü yakınlarında yol çalışması yapılan mevkide meydana geldi. Yaşar A. idaresindeki 31 KLY 36 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Şahin Ü. yönetimindeki 27 APY 58 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA 2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALI

Kazada her iki aracın sürücüleri ile devrilen minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YOL TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.