Kağıthane'de minibüsün freni patladı! Feci kazada 1 ölü 4 yaralı

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında O.K. (67) idaresindeki servis minibüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki otomobile, daha sonra ise yol kenarındaki 1 kişiye çarptı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Sağlık ekipleri 51 yaşındaki Mesut Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Servis sürücüsü Osman K., Elif Ö. (44), Ayşegül E. (52) ve 9 yaşındaki Hasan Çınar Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mesut Kılıç'ın cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.