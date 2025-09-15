Menü Kapat
24°
 Murat Makas

Minik Eymen ormanda topluyor, kilosu 5 bin TL’den satılıyor! 'Doğal şifa, maden buldum'

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan minik Eymen, köyde ormanda metrelerce yükseğe tırmanıp çam sakızı toplayarak gelir elde ediyor. Adeta doğal şifa kaynağı olan sakızların kilosu 5 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

’in ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Eymen Bülbül yaşıtlarına örnek olacak bir ruhu sergiliyor. Yusufeli ilçe merkezinde eğitim gören Eymen Bülbül, hafta sonları ailesiyle birlikte Taşkıran köyüne gezmeye gidiyor.

Minik Eymen ormanda topluyor, kilosu 5 bin TL’den satılıyor! 'Doğal şifa, maden buldum'

Köyde köknar ormanlarına çıkan küçük Eymen, metrelerce yüksekliğe tırmanarak çakı yardımıyla ağaçlardan çam sakızı topluyor.

SAKIZIN KİLOSU 5 BİN TL

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ve doğal şifa kaynağı olarak görülen çam sakızının kilosu ilçede 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Eymen, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

Minik Eymen ormanda topluyor, kilosu 5 bin TL’den satılıyor! 'Doğal şifa, maden buldum'

''MADEN BULDUM''

Eymen’in, babasıyla birlikte ormanda sakız aradığı sırada karşılaştığı yoğun sakızlı bir köknar ağacını bulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. "Maden buldum!" diyerek sevincini dile getiren Eymen’in mutluluğu, izleyenlerin beğenisini kazandı.

ETİKETLER
#artvin
#girişimcilik
#yusufeli
#Çam Sakızı
#Çocuk Işletme
#Yaşam
