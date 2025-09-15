Minik Eymen ormanda topluyor, kilosu 5 bin TL’den satılıyor! 'Doğal şifa, maden buldum'

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Eymen Bülbül yaşıtlarına örnek olacak bir girişimcilik ruhu sergiliyor. Yusufeli ilçe merkezinde eğitim gören Eymen Bülbül, hafta sonları ailesiyle birlikte Taşkıran köyüne gezmeye gidiyor.

Köyde köknar ormanlarına çıkan küçük Eymen, metrelerce yüksekliğe tırmanarak çakı yardımıyla ağaçlardan çam sakızı topluyor.

SAKIZIN KİLOSU 5 BİN TL

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ve doğal şifa kaynağı olarak görülen çam sakızının kilosu ilçede 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Eymen, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

''MADEN BULDUM''

Eymen’in, babasıyla birlikte ormanda sakız aradığı sırada karşılaştığı yoğun sakızlı bir köknar ağacını bulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. "Maden buldum!" diyerek sevincini dile getiren Eymen’in mutluluğu, izleyenlerin beğenisini kazandı.