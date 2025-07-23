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 | Özge Sönmez

Motosikleti durdurdu, oğlunu yol kenarında katletti! Vahşi cinayet kamerada

Hatay'da baba ve oğlu arasında çıkan tartışma dehşetle bitti. Öfkeden çılgına dönen baba, 22 yaşındaki oğlu defalarca bıçaklayarak katletti. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:41

ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana gelen olay kan dondurdu. 45 yaşındaki Zeki V., motosikletle seyir halindeyken kasa kısmında bulunan 22 yaşındaki oğlu Mehmet V. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Alevlenen tartışmada baba, motosikleti yol kenarında durdurarak oğluna saldırarak defalarca bıçakladı.

Motosikleti durdurdu, oğlunu yol kenarında katletti! Vahşi cinayet kamerada

VAHŞET KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı olayın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikleti durdurdu, oğlunu yol kenarında katletti! Vahşi cinayet kamerada


Baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosikleti durdurdu, oğlunu yol kenarında katletti! Vahşi cinayet kamerada
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ETİKETLER
#antalya
#cinayet
#dörtyol
#bıçaklama
#Baba Oğul Tartışması
#Motosiklet Güvenliği
#Yaşam
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