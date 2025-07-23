Motosikleti durdurdu, oğlunu yol kenarında katletti! Vahşi cinayet kamerada

Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana gelen olay kan dondurdu. 45 yaşındaki Zeki V., motosikletle seyir halindeyken kasa kısmında bulunan 22 yaşındaki oğlu Mehmet V. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Alevlenen tartışmada baba, motosikleti yol kenarında durdurarak oğluna saldırarak defalarca bıçakladı.

VAHŞET KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı olayın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.