Müge Anlı peşine düşmüştü! Gönül Çelen olayında şoke eden gelişme: 20 yıllık sır çözüldü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Gönül Çelen olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pendik'te 20 yıl önce yaşanan tren kazasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği yeniden soruşturma başlattı. Kaza sanılan olayın cinayet olduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

GÖNÜL ÇELEN'İN SİM KARTINI KENDİ TELEFONUNA TAKMIŞ

Ekipler, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora göre olay günü 309 promil alkollü olduğu anlaşılan kadının tek başına yürüyemeyeceğini, tren çarpması öncesinde raylara atılmış olabileceği ihtimalini değerlendirerek çalışmayı derinleştirdi.

Ölen kadının arkadaşı N.K, son irtibat kurduğu İ.G. ve ölü bulunduktan sonra maktulün SIM kartını kendi telefonuna takan A.T'nin aralarında bulunduğu şüphelileri tespit eden ekipler, İstanbul, Muğla, Edirne, Sakarya ve Trabzon'da düzenledikleri operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.