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 | Özge Sönmez

Müge Anlı peşine düşmüştü! Gönül Çelen olayında şoke eden gelişme: 20 yıllık sır çözüldü

İstanbul Pendik'te 20 yıl önce tren çarpması sonucu hayatını kaybeden Gönül Çelen'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayın kaza değil cinayet olduğu iddiasıyla yeniden soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Müge Anlı peşine düşmüştü! Gönül Çelen olayında şoke eden gelişme: 20 yıllık sır çözüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 16:12

ile programında işlenen Gönül Çelen olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pendik'te 20 yıl önce yaşanan tren kazasıyla ilgili Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği yeniden soruşturma başlattı. Kaza sanılan olayın cinayet olduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

GÖNÜL ÇELEN'İN SİM KARTINI KENDİ TELEFONUNA TAKMIŞ

Ekipler, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora göre olay günü 309 promil alkollü olduğu anlaşılan kadının tek başına yürüyemeyeceğini, tren çarpması öncesinde raylara atılmış olabileceği ihtimalini değerlendirerek çalışmayı derinleştirdi.

Müge Anlı peşine düşmüştü! Gönül Çelen olayında şoke eden gelişme: 20 yıllık sır çözüldü

Ölen kadının arkadaşı N.K, son irtibat kurduğu İ.G. ve ölü bulunduktan sonra maktulün SIM kartını kendi telefonuna takan A.T'nin aralarında bulunduğu şüphelileri tespit eden ekipler, İstanbul, Muğla, Edirne, Sakarya ve Trabzon'da düzenledikleri operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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ETİKETLER
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#Cinayet Soruşturması
#Yaşam
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