Muğla'da feci kaza! Beton mikseri şoförünün aracından inmesi hayatına mal oldu

Muğla Bodrum'da feci bir kaza meydana geldi. Beton mikseri ile kamyonun yolda karşı karşıya gelmesi sonucu aracından inen mikser sürücüsü, kamyonun kayması sonucu iki aracın arasında kalarak hayatını kaybetti.

Geriş Mahallesi’nde Aslan Akçakale’nin kullandığı beton mikseri yokuş yukarı çıkarken karşı yönden gelen İlkay Ç. (36) yönetimindeki kamyonla karşı karşıya geldi. Araçların durmasının ardından Aslan Akçakale, yola bakmak için mikserden indi. Bu sırada yokuş aşağı hareketsiz duran kamyon kaymaya başladı.

İKİ ARACIN ARASINDA SIKIŞTI

Beton mikseri ile kamyon arasında kalan Akçakale, iki aracın arasında sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan Akçakale’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza sonrası vinç ve kamyon yardımıyla araçlar yoldan kaldırılırken, Akçakale’nin cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.