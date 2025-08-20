Muğla'da feci olay! Başından vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Emirbeyazıt Mahallesi’nde feci bir olay yaşandı. Bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y., kendisine zimmetli silahıyla başından vurulmuş halde bulundu.

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Y., ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.