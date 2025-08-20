Menü Kapat
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Sahte belgeye sıkı denetim geliyor: 1 Ekim’de yeni dönem: Vergi kaçakçılığı kapsamına alınıyor

Sahte belge düzenleme ve kullanımını önlemek amacıyla yeni adımlar hayata geçiriliyor. Buna göre, sahte belge kullananlar artık doğrudan “vergi kaçakçılığı” suçu kapsamında değerlendirilecek. Suçu organize şekilde belge düzenleyerek sürdürenler ise ayrıca “kara para aklama” boyutuyla incelemeye alınacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflerin uyum sağlaması için düzenlemelerin 1 Ekim’den itibaren uygulamaya alınacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kullanımını ve düzenlenmesini önlemek amacıyla kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyor. (VDK) tarafından hazırlanan yeni düzenlemeler 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni uygulamayla birlikte, sahte belge kullanan mükellefler hakkında artık doğrudan “” kapsamında işlem yapılacak. Böylece, “belgeyi bilmeden kullanma” savunması geçerli olmayacak. Bu durumda yakalananlara üç kat vergi ziyaı cezası kesilecek.

Sahte belgeye sıkı denetim geliyor: 1 Ekim’de yeni dönem: Vergi kaçakçılığı kapsamına alınıyor

TEMİNAT VE HACİZ UYGULAMALARI

Kamu alacağının güvenceye alınması için riskli görülen mükelleflerden teminat istenecek. Teminat gösteremeyenler için ihtiyati haciz gündeme gelecek. Özellikle geçmişte sahte belge kullanımıyla ilgili sicili bulunan firmalara yönelik sıkı tedbirler alınacak.

Sahte belgeye sıkı denetim geliyor: 1 Ekim’de yeni dönem: Vergi kaçakçılığı kapsamına alınıyor

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM

VDK bünyesindeki Risk Analiz Merkezi’nin geliştirdiği KURGAN Sistemi, mükelleflerin mal ve hizmet alım-satım işlemlerini risk skorlamasıyla inceleyecek. Denetim ekipleri, riskli bulunan mükelleflerden depolardaki mallarını göstermesini, satılan ürünler için belgelerini ibraz etmesini ya da üretimde kullanılan girdileri kayıtlarıyla açıklamasını talep edebilecek.

Ayrıca, ve makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde inceleme ve raporlama süreçleri kısaltılacak. Bu sayede sahte belge düzenleyen ve zincirleme olarak kullanan kişi ya da şirketler daha hızlı şekilde tespit edilip cezalandırılacak.

KARA PARA AKLAMA BOYUTU DA İZLENECEK

Sahte belge düzenleyenler yalnızca vergi kaçakçılığı yönünden değil, “” kapsamında da değerlendirilecek. Organize şekilde sahtecilik yapanlara yönelik soruşturmalar genişletilecek.

Sahte belgeye sıkı denetim geliyor: 1 Ekim’de yeni dönem: Vergi kaçakçılığı kapsamına alınıyor

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı , yeni sürecin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Vergi sistemimizin güvenliği için sahte belgeyle mücadeleyi güçlendiriyoruz. Risk analizine dayalı yeni uygulamaları 1 Ekim itibarıyla devreye alıyoruz. Bu tarihten sonra gerçekleşecek tüm işlemler, yeni sistem kapsamında değerlendirilecek.”

