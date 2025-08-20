Sahte belgeye sıkı denetim geliyor: 1 Ekim’de yeni dönem: Vergi kaçakçılığı kapsamına alınıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte belge kullanımını ve düzenlenmesini önlemek amacıyla kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyor. Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından hazırlanan yeni düzenlemeler 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni uygulamayla birlikte, sahte belge kullanan mükellefler hakkında artık doğrudan “vergi kaçakçılığı” kapsamında işlem yapılacak. Böylece, “belgeyi bilmeden kullanma” savunması geçerli olmayacak. Bu durumda yakalananlara üç kat vergi ziyaı cezası kesilecek.

TEMİNAT VE HACİZ UYGULAMALARI

Kamu alacağının güvenceye alınması için riskli görülen mükelleflerden teminat istenecek. Teminat gösteremeyenler için ihtiyati haciz gündeme gelecek. Özellikle geçmişte sahte belge kullanımıyla ilgili sicili bulunan firmalara yönelik sıkı tedbirler alınacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM

VDK bünyesindeki Risk Analiz Merkezi’nin geliştirdiği KURGAN Sistemi, mükelleflerin mal ve hizmet alım-satım işlemlerini risk skorlamasıyla inceleyecek. Denetim ekipleri, riskli bulunan mükelleflerden depolardaki mallarını göstermesini, satılan ürünler için belgelerini ibraz etmesini ya da üretimde kullanılan girdileri kayıtlarıyla açıklamasını talep edebilecek.

Ayrıca, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde inceleme ve raporlama süreçleri kısaltılacak. Bu sayede sahte belge düzenleyen ve zincirleme olarak kullanan kişi ya da şirketler daha hızlı şekilde tespit edilip cezalandırılacak.

KARA PARA AKLAMA BOYUTU DA İZLENECEK

Sahte belge düzenleyenler yalnızca vergi kaçakçılığı yönünden değil, “kara para aklama” kapsamında da değerlendirilecek. Organize şekilde sahtecilik yapanlara yönelik soruşturmalar genişletilecek.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sürecin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Vergi sistemimizin güvenliği için sahte belgeyle mücadeleyi güçlendiriyoruz. Risk analizine dayalı yeni uygulamaları 1 Ekim itibarıyla devreye alıyoruz. Bu tarihten sonra gerçekleşecek tüm işlemler, yeni sistem kapsamında değerlendirilecek.”