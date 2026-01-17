Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Muğla'da görev yapan uzman çavuş evinde ölü bulundu

Muğla’da kendisinden haber alınamayan jandarma uzman çavuş için yapılan ihbar sonucunda evine giren ekipler askerin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümün aydınlatılması için askeri personelin naaşına otopsi yapıalcak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 22:26

Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda jandarma personeli A.Z.Y.'ye ulaşamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti. A.Z.Y.’nin kapıyı açmaması üzerine arkadaşları durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Muğla'da görev yapan uzman çavuş evinde ölü bulundu

BALKONDAN İÇERİ GİRİNCE CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri giren ekipler, Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y.’nin hareketsiz bedeniyle karşılaştı.

Muğla'da görev yapan uzman çavuş evinde ölü bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde A.Z.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme uzmanları ve nöbetçi savcı sevk edildi.

Muğla'da görev yapan uzman çavuş evinde ölü bulundu

NAAŞI OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan ilk incelemelerin ardından A.Z.Y.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ordu'da acı olay! Gençler ölü bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mardin'de yürek yakan acı! Kayıp iki çocuk gölette ölü bulundu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.