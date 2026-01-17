Ordu'da acı olay! Gençler ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Yunus Emre Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan araç motor bakım servisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde, iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Oğuzhan Bölükbaş ile arkadaşı 24 yaşındaki Sami Güzel'den haber alamayan yakınları ve iş yeri sahibi dükkana geldi. Kapının açılmasıyla birlikte iki kişinin yerde hareketsiz halde olduğu görüldü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇLERİN HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan kontrollerde, Oğuzhan Bölükbaş ile arkadaşı Sami Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sami Güzel hakkında ailesi tarafından daha önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. İki arkadaşın, bir aracı tamir etmek için dün akşam saatlerinde iş yerine geldikleri tahmin ediliyor.

GAZ KAÇAĞINA DAİR BULGULARA RASTLANILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, gençlerin yanında bulunan aracın kontağının açık olduğu, tamir için iş yerinde bulunan başka bir otomobilde ise gaz kaçağına dair bulgulara rastlandığı bildirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bölükbaş ve Güzel'in cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"İÇERİDE GAZ KOKULARI VARDI"

İş yeri sahibi Dursun Elveren, sabah dükkânı açtıklarında ağır bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, içeride yoğun gaz kokusu olduğunu ve iki kişiyi hareketsiz halde gördüklerini söyledi. Elveren, "Sabahleyin arkadaşlara ulaşamayınca biz de dükkana bakmak için buraya geldik. Dükkanı açtığımızda kötü bir manzarayla karşılaştık. İçeride gaz kokuları vardı. İki kişinin cansız bedeni içerdeydi. Biz burada yağ değişim servisi, alt bakım ve motor bakımı üzerine çalışıyoruz. Vefat edenlerden Oğuzhan Bölükbaş ustamızdı. Ben diğer arkadaşı tanımıyorum" dedi.