Muğla'da hayrete düşüren keşif! Kazı yapılırkan gün yüzüne çıkarıldı, başında boğa figürü var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında eski medeniyetlere ait çok ilginç bulguya rastlanıldı. Ekipler su isale hattı kazısında lahit mezar buldu.

27.02.2026
27.02.2026
Eski medeniyetlere ev sahipliği yapan Türk topraklarında ilginç bulgular ortaya çıkıyor. Yapılan arkeolojik kazılar haricinde çevre düzenlemesi ve kazılarda da eski medeniyetlere ait izler ortaya çıkıyor.

KAZI ÇALIŞMASINDA LAHİT BULUNDU

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde su isale hatlarının yenilenmesi çalışması sırasında yapılan kazı sırasında lahit bulundu.

MUSKİ ekiplerinin yürüttüğü kazı çalışması esnasında yaklaşık 3 metre derinlikte bir lahit olduğu tespit edildi. Kazı çalışmasını yürüten ekipler durumu Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Lahit mezarın bulunmasının ardından iş makineleri kontak kapattı.

BOĞA FİGÜRÜ VAR

İlk incelemelerde, lahdin baş kısmında bir boğa figürü olduğu öğrenilirken, Bodrum Müze Müdürlüğü yetkilileri lahit mezarın zarar görmeden çıkarılması için bölgede detaylı bir kurtarma kazısı yapılacağını bildirdi. Antik kalıntının hangi döneme ait olduğunun, arkeologların yapacağı incelemelerin ardından netlik kazanacağı açıklandı.

ETİKETLER
#bodrum
#muğla
#arkeoloji
#Lahit
#Antik Kalıntılar
#Yaşam
