Yaşam
 Nalan Güler Güven

Muğla'da tekne battı! Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Ula ilçesi Gökçe sahili açıklarında 5 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
20:24
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
20:30

'nın ilçesi Gökçe sahili açıklarında seyreden 5 metrelik fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu teknenin batması üzerine bölgeye hızla güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Gökçe sahili açıklarında bir teknenin battığı ve şahıslardan birinin Ziraatçılar Koyu'ndaki kayalıklara ulaşmayı başardığı bildirildi. Diğer 3 kişinin denizde kaybolduğu bilgisi üzerine Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Muğla'da tekne battı! Ölü ve yaralılar var

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Botlarla sürdürülen yoğun çalışmalar sonucunda denizden 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yapılan kontrollerde, teknede bulunan 66 yaşındaki İ.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Denizden çıkarılan A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. isimli yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Marmaris’in Çamlı Mahallesi’ndeki iskeleye ulaştırıldı.

Muğla'da tekne battı! Ölü ve yaralılar var

YARALILARIN SON DURUMU

Hızla Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın çıkış nedeni ve fiber teknenin batış koşullarıyla ilgili incelemeler devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

