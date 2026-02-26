Muğla’da tilkişen sezonu başladı! Demeti 125 TL, faydaları saymakla bitmez

Uyku problemlerinden yorgunluğa, mide bağırsak problemlerinden öksürüğe kadar birçok probleme iyi gelen tilkişen, halk arasında yaban hindiba, mavi çiçekli hindiba ve yabani kuşkonmaz olarak da biliniyor. Akdeniz bölgesine özgü yabani bir bitki olan tilkişen, salatalardan çorbalara, zeytinyağlı yemeklerden bitki çaylarına kadar pek çok farklı şekilde tüketilebiliyor.



Doğal beslenmeye önem veren vatandaşların ilgisini çeken tilkişenin Menteşe çevresinde henüz çıkmadığını ifade eden Pazar esnafı, ürünlerin ağırlıklı olarak Köyceğiz taraflarından toplandığını söyledi. Esnaf, ilerleyen günlerde ürün miktarının artmasıyla birlikte fiyatların düşmesini beklediklerini dile getirdi.