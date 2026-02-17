Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Yemekten sonra karnınız şişiyorsa dikkat! Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan doğal çözüm

Yemek sonrası yaşanan şişkinlik, birçok kişinin günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Özellikle ağır ve hızlı tüketilen öğünlerin ardından karında oluşan gaz ve dolgunluk hissi, rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. Diyetisyen Büşra Çalışkan bu sorunun evde basit bir şekilde çözülmesinin formülünü paylaşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 11:17

Bazılarımız yemek yedikten sonra çok rahatsız oluruz ve karnımız davul gibi şişer. Bu durum pek çok kişinin günlük hayatını zorlaştıran yaygın şikâyetler arasında yer alır. Peki bu durumu evde basit bir şekilde halledebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan karnı davul gibi şişenleri sevindirecek formül.

HABERİN ÖZETİ

Yemekten sonra karnınız şişiyorsa dikkat! Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan doğal çözüm

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Diyetisyen Büşra Çalışkan, yemek sonrası şişkinlik ve gaz problemi yaşayanlar için kimyon, zencefil, nane ve limon içeren doğal bir içecek tarifi öneriyor.
Yemek sonrası yaşanan şişkinlik ve gaz problemi için Diyetisyen Büşra Çalışkan doğal bir içecek tarifi sunuyor.
Tarif, ılık su, kimyon, zencefil, nane ve yarım limon suyundan oluşur.
Tüm malzemeler karıştırılıp 10 dakika bekletildikten sonra tüketilmesi önerilir.
İçerikteki malzemeler gaz oluşumunu azaltma, sindirimi destekleme ve mideyi rahatlatma etkilerine sahiptir.
Kronik mide-bağırsak rahatsızlığı olanların veya sık/şiddetli şişkinlik yaşayanların uygulamadan önce mutlaka uzmana danışması gerekir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEN SONRA KARNINIZ ŞİŞİYORSA DİKKAT

Özellikle ağır, yağlı ya da hızlı tüketilen öğünlerin ardından karında hissedilen gaz ve doluluk, zaman zaman ciddi bir rahatsızlığa dönüşebiliyor. Uzmanlara göre sindirim sistemini destekleyen doğal içerikler, bu şikâyetlerin hafifletilmesinde etkili bir alternatif sunabiliyor.

Yemekten sonra karnınız şişiyorsa dikkat! Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan doğal çözüm

Diyetisyen Büşra Çalışkan bu durumu basit bir şekilde evde halledebileceğinizi ifade ediyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu doğal karışım, sindirimi destekleyen baharatlar ve limonun ferahlatıcı etkisini bir araya getiriyor.

ŞİŞKİNLİĞE KARŞI DOĞAL TARİF

Malzemeler:
1 bardak ılık su
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı zencefil
1 çay kaşığı nane
Yarım limon suyu

Yemekten sonra karnınız şişiyorsa dikkat! Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan doğal çözüm


Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri ılık suyun içerisine ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra tüketin.
Bu karışım, şişkinlik problemi yaşadığınız zamanlarda uygulanabilir.

Yemekten sonra karnınız şişiyorsa dikkat! Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan doğal çözüm

NEDEN ETKİLİ OLABİLİR?

Kimyon: Gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.
Zencefil: Sindirimi destekleyerek mideyi rahatlatabilir.
Nane: Bağırsak kaslarını gevşeterek şişkinliği hafifletebilir.
Limon: Sindirim sistemini harekete geçirebilir.

Yemekten sonra karnınız şişiyorsa dikkat! Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan doğal çözüm

KRONİK MİDE-BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DOKTORA DANIŞMALI

Her ne kadar doğal içeriklerden oluşsa da, kronik mide-bağırsak rahatsızlığı olanların veya düzenli ilaç kullananların bu tür karışımları denemeden önce bir uzmana danışmaları öneriliyor.

Yemekten sonra karnınız şişiyorsa dikkat! Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan doğal çözüm


Unutmayın, sık ve şiddetli şişkinlik problemi yaşıyorsanız altta yatan farklı bir sağlık sorunu olabilir. Bu durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çağla Şıkel yemek sırrını açıkladı! 6 ayda yediğini söyleyince şoke etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anne babalar dikkat: Çocuğa yemek yedirirken yapılan "masum" hata obeziteye davetiye çıkarıyor
ETİKETLER
#Zencefil
#Şişkinlik
#Kimyon
#Doğal Tarif
#Sindirimi Destekleyici
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.