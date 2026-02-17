Bazılarımız yemek yedikten sonra çok rahatsız oluruz ve karnımız davul gibi şişer. Bu durum pek çok kişinin günlük hayatını zorlaştıran yaygın şikâyetler arasında yer alır. Peki bu durumu evde basit bir şekilde halledebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan karnı davul gibi şişenleri sevindirecek formül.



Özetle

HABERİN ÖZETİ Yemekten sonra karnınız şişiyorsa dikkat! Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan doğal çözüm Diyetisyen Büşra Çalışkan, yemek sonrası şişkinlik ve gaz problemi yaşayanlar için kimyon, zencefil, nane ve limon içeren doğal bir içecek tarifi öneriyor. Yemek sonrası yaşanan şişkinlik ve gaz problemi için Diyetisyen Büşra Çalışkan doğal bir içecek tarifi sunuyor. Tarif, ılık su, kimyon, zencefil, nane ve yarım limon suyundan oluşur. Tüm malzemeler karıştırılıp 10 dakika bekletildikten sonra tüketilmesi önerilir. İçerikteki malzemeler gaz oluşumunu azaltma, sindirimi destekleme ve mideyi rahatlatma etkilerine sahiptir. Kronik mide-bağırsak rahatsızlığı olanların veya sık/şiddetli şişkinlik yaşayanların uygulamadan önce mutlaka uzmana danışması gerekir.

YEMEKTEN SONRA KARNINIZ ŞİŞİYORSA DİKKAT



Özellikle ağır, yağlı ya da hızlı tüketilen öğünlerin ardından karında hissedilen gaz ve doluluk, zaman zaman ciddi bir rahatsızlığa dönüşebiliyor. Uzmanlara göre sindirim sistemini destekleyen doğal içerikler, bu şikâyetlerin hafifletilmesinde etkili bir alternatif sunabiliyor.

Diyetisyen Büşra Çalışkan bu durumu basit bir şekilde evde halledebileceğinizi ifade ediyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu doğal karışım, sindirimi destekleyen baharatlar ve limonun ferahlatıcı etkisini bir araya getiriyor.

ŞİŞKİNLİĞE KARŞI DOĞAL TARİF

Malzemeler:

1 bardak ılık su

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı nane

Yarım limon suyu



Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri ılık suyun içerisine ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra tüketin.

Bu karışım, şişkinlik problemi yaşadığınız zamanlarda uygulanabilir.

NEDEN ETKİLİ OLABİLİR?



Kimyon: Gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.

Zencefil: Sindirimi destekleyerek mideyi rahatlatabilir.

Nane: Bağırsak kaslarını gevşeterek şişkinliği hafifletebilir.

Limon: Sindirim sistemini harekete geçirebilir.

KRONİK MİDE-BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DOKTORA DANIŞMALI



Her ne kadar doğal içeriklerden oluşsa da, kronik mide-bağırsak rahatsızlığı olanların veya düzenli ilaç kullananların bu tür karışımları denemeden önce bir uzmana danışmaları öneriliyor.



Unutmayın, sık ve şiddetli şişkinlik problemi yaşıyorsanız altta yatan farklı bir sağlık sorunu olabilir. Bu durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.