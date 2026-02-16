Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Çağla Şıkel yemek sırrını açıkladı! 6 ayda yediğini söyleyince şoke etti

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ‘sağlıklı yaşam’ denilince akla ilk gelen isimlerden biri olarak yıllardır ön plana çıkıyor. Yemekle arasındaki sınırı zaman zaman anlatan Şıkel, 6 ayda bir yediği yiyeceği açıklayınca çevresindekileri şaşkına çevirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 13:20

Son dönemdeki alışkanlıklarıyla magazin gündemini meşgul eden kahvaltısında tükettiği vitaminler ve sınırlı sayıdaki kuru yemişlerle çok konuşulmuştu. Sağlıklı ve fit halini yıllardır koruyan Şıkel uyguladıklarıyla da şaşırtmaya devam ediyor.

ÇAĞLA ŞIKEL YEMEK SIRRINI AÇIKLADI

Podyumlardaki başarısını disiplinli yaşamına borçlu olan Şıkel, konusundaki titiz kurallarıyla biliniyor. Ancak son günlerde sosyal medya kulislerinde dolaşan iddialar, ünlü ismin kaçamaklara ne kadar mesafeli yaklaştığını gözler önüne seriyor.

İddialara göre şeker ve yağlı gıdalardan mümkün olduğunca uzak duran Şıkel, Türk mutfağının ve hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmez çıtır lezzetini tamamen hayatından çıkarmamış, ancak bu konuda katı bir sınır koymuş.

TAM ALTI AYDA BİR TÜKETİYOR

Konuşulanlara göre ünlü sunucu, pişiyi yılda yalnızca iki kez, yani tam altı ayda bir tüketiyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı kahvaltı ile sosyal medyada gündem olan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, fit görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Gündelik yaşamında neler yediği ve hangi sporları yaptığı sıkça merak konusu oluyor. Sosyal medya hesabından günlük yaşantısını paylaşan Şıkel, zaman zaman beslenme rutinine ve egzersizlerine dair paylaşımlar da yapıyor.

KAHVALTISI YOK ARTIK DEDİRTTİ

Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Tabağında sadece biraz çiğ kuru yemiş ve aldığı ilaçlar yer alıyordu. Fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan ünlü isim, takipçilerini şaşırtmış ve uzun süre tartışma konusu olmuştu. Aylar sonra Şıkel, tekrar bir kahvaltı fotoğrafıyla gündeme geldi.

“Sosyal medyada “Günaydın :)” notuyla paylaştığı tabağında yok yok, ama porsiyon olarak oldukça küçük. Ejder meyvesi, avokado ezmesi, böğürtlen, yaban mersini ve cevizden oluşan kahvaltısı, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

