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 | Bengül Arıca

Muğla'daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Öldürdüğü çocukla birlikte eve gelmiş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde alkol sofrasında çıkan tartışmanın ardından baba ve oğlunu vahşice katleden Göksal U. bir kadını da yaraladı. Korkunç olayla ilgili soruşturma sürerken yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde katilin cinayetleri işlemeden dakikalar önce öldürdüğü çocukla birlikte eve geldiği anlar kameralara yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 10:48

Kan donduran olay Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. Göksal U., Menderes Aşgın'ın evine gelerek beraber alkol almaya başladı. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 yaşındaki Göksal U. mutfaktan aldığı bıçakla 45 yaşındaki Menderes Aşgın'ı ve beraber aynı evde yaşadığı Nesrin Acar'ı yaraladı. Bu sırada evde bulunan 13 yaşındaki Menderes Aşgın'ın oğlu Kıvanç Aşgın'ın polisi arayarak bıçaklanma olayını söylediği, bunu duyan Göksal U.'nun Kıvanç Aşgın'ı da bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Muğla'daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Öldürdüğü çocukla birlikte eve gelmiş

BABA VE OĞLU EVDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Komşuların kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dehşet veren bir manzara ile karşılaştı. Ekipler eve girdiklerinde defalarca bıçaklanan ve kanlar içinde yerde yatan Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın'ın cesedini bulurken, Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan ve sonrasında kaçan Göksal U.'nun da bir süre sonra polis tarafından Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde yakalandı.

Muğla'daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Öldürdüğü çocukla birlikte eve gelmiş

ÖLDÜRDÜĞÜ ÇOCUKLA BİRLİKTE EVE GELMİŞ

Alkol sofrasında çıkan tartışmanın ardından iki kişiyi defalarca bıçaklayıp öldüren ve bir kişiyi de yaralayan Göksal U.'nun olaydan dakikalar öncesinde bıçakla öldürdüğü 13 yaşındaki Kıvanç Aşgın ile birlikte motosiklete binerek beraber eve geldiği görüntüleri güvenlik kamerası kayda aldı. Göksal U.'nun ve 13 yaşındaki Aşgın'ın motosikletle eve gelerek, koşarak eve girdikleri görüntülere yansıdı.

Muğla'daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Öldürdüğü çocukla birlikte eve gelmiş

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