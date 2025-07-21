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 | Özge Sönmez

Musluktan akan suyu görünce tüm mahalleli şoke oldu! Dokunamıyorlar bile

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan mahalleli musluktan akan yeşil suya isyan etti. Birkaç hafta önce susuzluk yaşayan mahalleli şimdi akan pis suya dokunamıyor bile. Musluktan temiz su akmasını isteyen vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

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Musluktan akan suyu görünce tüm mahalleli şoke oldu! Dokunamıyorlar bile
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 12:29

Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi'nde günlerdir yaşanan su sıkıntısının geçtiğini sanan vatandaşlar gördüğü manzara ile şoke oldu. Musluğu açan mahalleli suyun yeşil aktığını fark etti. Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem tepki gösterdi hem de yetkililere çağrıda bulundu.

Musluktan akan suyu görünce tüm mahalleli şoke oldu! Dokunamıyorlar bile

AKAN SUYU GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Bazı mahalle sakinleri, yeşil suyun fotoğraflarını paylaşarak 'benzin değil, musluk suyu' notuyla tepkisini dile getirdi. Suyun rengi ve bulanıklığı nedeniyle içme ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm beklerken bu seferde sular kesildi. Mahallede yaşayanlar, daha önce de uzun süre susuz kaldıklarını ve bu kez farklı bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi'nden acil çözüm beklediklerini söyledi.

Musluktan akan suyu görünce tüm mahalleli şoke oldu! Dokunamıyorlar bile
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ETİKETLER
#tekirdağ
#Su Sıkıntısı
#Yeşil Su
#Dereağzı
#Musluk Suyu
#Hatalar
#Yetkililere Çağrı
#Yaşam
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