Musluktan akan suyu görünce tüm mahalleli şoke oldu! Dokunamıyorlar bile

Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi'nde günlerdir yaşanan su sıkıntısının geçtiğini sanan vatandaşlar gördüğü manzara ile şoke oldu. Musluğu açan mahalleli suyun yeşil aktığını fark etti. Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem tepki gösterdi hem de yetkililere çağrıda bulundu.

AKAN SUYU GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Bazı mahalle sakinleri, yeşil suyun fotoğraflarını paylaşarak 'benzin değil, musluk suyu' notuyla tepkisini dile getirdi. Suyun rengi ve bulanıklığı nedeniyle içme ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm beklerken bu seferde sular kesildi. Mahallede yaşayanlar, daha önce de uzun süre susuz kaldıklarını ve bu kez farklı bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden acil çözüm beklediklerini söyledi.