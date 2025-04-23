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 | Yusuf Özgür Bülbül

Muş'ta heyelan: Kara yolu ulaşıma kapandı!

Muş’ta Derecik-Ilıca-Ağıllı köy yolunda toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, derhal çalışmalara başladı. Şiddetli yağmur ve eriyen kar sularının yol açtığı heyelan nedeniyle kapanan yolda, İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle toprak ve kaya yığınlarını temizledi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 21:20

Muş’ta heyelan meydana geldi. Merkeze bağlı Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

Muş'ta heyelan: Kara yolu ulaşıma kapandı!

KAYA VE TOPRAK YIĞINLARI YOLU KAPATTI

Etkili olan sağanak yağışlar ve kar sularının etkisi ile meydana gelen heyelan sonucu yolun ulaşıma kapanması üzerine İl Özel İdaresi saha amiri Lezgin Dinçer’in koordinesinde çalışma başlatan ekipler, kaya ve toprak yığınlarını iş makineleri yardımıyla temizledi. Yoğun ve titiz bir çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta heyelan: Kara yolu ulaşıma kapandı!

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgede yaşanabilecek yeni heyelan riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş ve yolu kısa sürede yeniden ulaşıma açmıştır. Özverili çalışmaları nedeniyle tüm personelimize teşekkür ediyorum. Halkımızın güvenli ulaşımını sağlamak adına çalışmalarımız aralıksız sürecektir" dedi.

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