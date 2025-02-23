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 | Yusuf Özgür Bülbül

Muş’ta kar etkinliği şenlik havasında geçti: Soğuk havada halay coşkusu!

Muş'ta düzenlenen Kar Festivali, kış mevsimine renk katan coşkulu bir etkinliğe sahne oldu. Muş Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Güzeldağ Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, binlerce vatandaşın katılımıyla adeta bir şenlik havasında geçti…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 20:39

Muş’ta düzenlenen Kar Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan Muş Valisi Avni Çakır, vatandaşlarla birlikte voleybol oynadı. Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi’nde düzenlenen Kar Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bayraklı kayak gösterisi, voleybol, basketbol maçlarının yapıldığı festivalde halay çeken vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte vatandaşların bir araya gelerek günün tadını çıkardığını söyleyen Muş Valisi Avni Çakır, "Amacımız, gençlerimizin doğayla iç içe vakit geçirmesi, stres atması ve kayak sporunun keyfini çıkarması. Bugün burada 5 bine yakın katılımcı ile çok güzel, canlı ve coşkulu bir etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah bu tür organizasyonları geleneksel hale getirerek her yıl bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

“SOĞUK AMA ÇOK EĞLENCELİ”

Kar festivaline katılan Aslı Uygur, "Bugün burada valiliğimiz tarafından düzenlenen kar festivaline katıldık. Burada çok eğlendik. Çok güzel bir gün geçirdik" şeklinde konuştu. Halay çekerek festivalin tadını çıkardıklarını söyleyen Ümmü Gülsüm Eray, "Bugün kar festivaline geldik. Çok güzel bir gün geçirdik. Aslında bugün hava çok soğuk ama yine de çok eğlenceli geçti. Kızaklarla kayarak halaylar çektik" ifadelerini kullandı.

Havanın soğuk olmasına aldırmadan gönüllerince eğlendiklerini söyleyen Aslı Demir, "Bu kar festivaline geldik. Kayak yaparak günün tadını çıkardık. Havanın soğuk olmasına rağmen çok eğlendik. Kayak yaptık, halay çektik, çok eğlendik" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

MUŞ NEREDEDİR?
Muş, Doğu Anadolu Bölgesindedir. 39 29' ve 38 29' kuzey enlemleriyle 41 06' ve 41 47' doğu boylamlarının arasındadır. Yüzölçümü 8196 km2'dır.
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