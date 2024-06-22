Mustafa Sarıgül Almanya’da market rafına sinirlenip tokat attı

22 Haziran 2024 22:19 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 22:20

EURO 2024 F Grubu'nda A Milli Futbol takımımızın Portekiz ile mücadelesini izlemek için Almanya’ya giden Mustafa Sarıgül markette çektiği videoyla gündem oldu.

TOKADI BASTI

Sarıgül, gittiği markette Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden tulum peynirinin olmamasına sinirlenerek "Ya kardeşim nasıl sinirlenmeyeyim şu kadar peynir var Almanya'da ama içlerinde Erzincan Tulumu yok. Olur mu böyle bir şey ya?" dedi ve market raflarını tokatladı.

O görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.