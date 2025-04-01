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 | Özge Sönmez

Mustafa Sarıgül'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili açıklama! 'Tek sebebi İsrail'

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de Konak'ın ani ölümüyle ilgili açıklamada bulundu. Sarıgül, İsrail'i işaret etti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 12:07

Cerrahpaşa, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim, Aleni Aleni gibi şarkılarla tanınan "Kuzeyin Oğlu" lakaplı sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta bir otelde konser verdiği sırada aniden yere yığıldı. Sahnede ilk müdahale yapıldıktan sonra Konak, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ünlü sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti.

"KALP KRİZLERİNİN NEDENİ İSRAİL"

Konak'ın ölüm haberi, tüm Türkiye'yi derinden etkilerken, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül kalp krizinden kaynaklanan ölümlere dikkat çekti. Volkan Konak'ın ölüm haberine çok üzüldüğünü belirten Sarıgül, "Kalp krizlerinden ölümlerin çoğalmasının tek sebebi İsrail’dir. Sattığı zehirli tarım tohumlarıdır." ifadelerini kullandı.

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