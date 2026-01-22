Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ne Kamçatka, ne Alaska! Bir ilimizde bina boyu kar yağdı: Tünel kazarak yürüyorlar

Doğu ve iç bölgelerde yer alan illerde günlerdir kar yağışı hiç durmadan yağıyor. Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü Sivas'ta adeta kara kış yaşanıyor. Sivas’ta bina boyu kadar yağan kar, Rusya’nın Kamçatka bölgesini akıllara getirdi. Vatandaşlar evlerine ve ahırlarına ulaşmak için tüneller kazıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 11:25

Kışın en sert geçtiği illerden birisi olan Sivas’ta kar yağışı günlerdir hiç durmadan yağıyor. Son yılların en yağışlı kışını geçiren Sivas'ta kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Yağış ve sürgün ile birlikte kar kalınlığı kırsalda 3 metreyi aştı.

Ne Kamçatka, ne Alaska! Bir ilimizde bina boyu kar yağdı: Tünel kazarak yürüyorlar

KAMÇATKA BÖLGESİNİ ARATMADI

Altınyayla ilçesine bağlı Başören köyünde yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Bina boyunca oluşan kar kütleleri, Rusya’nın Kamçatka bölgesini aratmadı. Köyde yaşayan vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını yemlemek için tünel açtı. Köyde yaşayan Bilal Erdoğan, kar üzerinde yürüyerek ahırının çatısına çıktığı anları görüntüledi.

Ne Kamçatka, ne Alaska! Bir ilimizde bina boyu kar yağdı: Tünel kazarak yürüyorlar

"KARDA EKSİLME YOK"

Bilal Erdoğan, "Burası Rusya Kamçatka değil, Alaska değil. Burası Altınyayla Başören köyü. Gördüğünüz gibi karda eksilme yok fazlalaşma var. Bu saatten sonra bu karlar eriyecek diye dua edeceğiz artık. Kaba yel de çıkarsa Allah muhafaza. Buz sarkıtları gördüğünüz gibi yere kadar değiyor" dedi.

Ne Kamçatka, ne Alaska! Bir ilimizde bina boyu kar yağdı: Tünel kazarak yürüyorlar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karla mücadele kamerada! 3 metreye ulaştı
Güvenlik kaynakları duyurdu! SDG hikayesi sona eriyor: Resmi muhatap artık Şam
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.