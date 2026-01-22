Ne Kamçatka, ne Alaska! Bir ilimizde bina boyu kar yağdı: Tünel kazarak yürüyorlar

Kışın en sert geçtiği illerden birisi olan Sivas’ta kar yağışı günlerdir hiç durmadan yağıyor. Son yılların en yağışlı kışını geçiren Sivas'ta kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Yağış ve sürgün ile birlikte kar kalınlığı kırsalda 3 metreyi aştı.

KAMÇATKA BÖLGESİNİ ARATMADI

Altınyayla ilçesine bağlı Başören köyünde yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Bina boyunca oluşan kar kütleleri, Rusya’nın Kamçatka bölgesini aratmadı. Köyde yaşayan vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını yemlemek için tünel açtı. Köyde yaşayan Bilal Erdoğan, kar üzerinde yürüyerek ahırının çatısına çıktığı anları görüntüledi.

"KARDA EKSİLME YOK"

Bilal Erdoğan, "Burası Rusya Kamçatka değil, Alaska değil. Burası Altınyayla Başören köyü. Gördüğünüz gibi karda eksilme yok fazlalaşma var. Bu saatten sonra bu karlar eriyecek diye dua edeceğiz artık. Kaba yel de çıkarsa Allah muhafaza. Buz sarkıtları gördüğünüz gibi yere kadar değiyor" dedi.