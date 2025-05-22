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 | Yusuf Özgür Bülbül

Nesli hızla tükeniyor: Kopartan 387 bin TL ödeyecek!

Bodrum, Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Bu eşsiz bitkinin korunması ve farkındalık amacıyla koparma cezası 387 bin TL olarak belirlendi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 21:06

Muğla Bodrum’un Ortakent Yahşi Kargı Sahili’nde doğal yaşam mücadelesi veren ve Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında bulunan kum zambakları için farkındalık oluşturuldu. Bodrum Belediyesi, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirici bir etkinlik düzenledi.

Nesli hızla tükeniyor: Kopartan 387 bin TL ödeyecek!

ÖNEMİ ANLATILDI

Etkinlikte, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya tarafından çocuklara kum zambağının fiziki yapısı, doğadaki rolü ve korunma önemi anlatıldı.

Nesli hızla tükeniyor: Kopartan 387 bin TL ödeyecek!

ÇEVRE FARKINDALIĞINA DİKKAT ÇEKTİLER

Kaya, "Kum zambakları dünya genelinde endemik ve koruma altında bir tür. Bu nedenle koparılması halinde 387 bin 141 TL para cezası uygulanıyor. Erken yaşta çevre farkındalığı çok değerli" ifadelerini kullandı.

Nesli hızla tükeniyor: Kopartan 387 bin TL ödeyecek!

BİLİNÇ KAZANDILAR

Sahil yürüyüşüyle son bulan etkinlikte öğrenciler, kum zambaklarını doğal yaşam alanında gözlemleyerek bilinç kazandı.

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