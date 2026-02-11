Nesli tükenme tehlikesi altında, avlayana ceza var! Sokakta gezerken görüldü

Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi sokakta gören Yenipazar Çarşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Kozbek, bu karşılaşmaya çok sevindiğini belirtti ve "İlçenin merkezinde oklu kirpi görmek beni şaşırttı. Bir süre takip ettim. Daha sonra bahçelere geldiğinde kirpi bahçe içerisine girdi ve kayboldu. En azından araçlardan uzak bir yere güvenli bir yere kadar takip etmek beni çok mutlu etti. Çünkü şehirde zarar görebilirdi, başkaları görür zarar verebilirdi, duyarsız kalamadım kirpinin güvenli bir yere gitmesini izledim" ifadelerini kullandı.