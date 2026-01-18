Nesli tükenmek üzere! Bolu'da görüntülendi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı'nda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alan su samuru, Yedigöller Milli Parkı’nda kayda alındı. Görüntülerde, göl içerisinden çıkan su samurunun bir süre çevreyi incelediği, ardından tekrar suya girerek gözden kaybolduğu anlar yer aldı.