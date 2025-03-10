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 | Mutluhan Yildiz

Nevşehir'de farklı bir Ramazan! Evde iftar yasaklandı

Nevşehir’de bir köy muhtarı dikkat çeken bir karar alarak, hanelerde ayrı olarak iftar yapılmasını yasakladı. Köy sakinleri, hazırladıkları yemekleri paylaşarak imece usulüyle 2021 yılından itibaren iftar sofralarını kuruyor ve oruçlarını hep birlikte açıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 23:03

Nevşehir'e bağlı Eğrikuyu Köyü'nde alınan kararla Ramazan ayında evlerde iftar yapmaya son verildi. Köy halkı imece usulüyle günlük 600 kişilik yemek yapıyor ve iftarlarını toplu olarak açıyorlar.

Pandemi döneminde başlatılan evlere yemek dağıtımı uygulaması, zamanla köy genelinde büyük bir geleneğe dönüştü. Son dört yıldır, köy sakinleri her akşam bir araya gelerek 600 kişilik yemek pişiriyor ve hep birlikte iftar açıyor.

NEVŞEHİR'DE FARKLI RAMAZAN!

Köy halkından Nursel Şahin, uygulamanın insanları bir araya getirdiğini belirterek, "Burada herkes kaynaşıyor, sohbet ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. Figen Eryılmaz ise, "Bu etkinlik dört yıldır sürüyor ve herkes çok memnun. Başlangıçta pandemi nedeniyle evlere yemek servisi yapılıyordu, şimdi ise köy meydanında topluca iftar yapıyoruz. Sadece köy halkı değil, çevre köylerden gelen misafirlerimiz de sofralarımıza katılıyor. Günlük 600-700 kişilik yemek hazırlanıyor. Köyde yaşadığımız için bazen yemek yapmaya fırsat bulamıyorduk, bu uygulama sayesinde iftarlar daha kolay hale geldi" ifadelerini kullandı.

EVDE İFTAR YASAK!

Eğrikuyu Köyü imam hatibi Ali Karataş, "Bu gelenek başlamadan önce insanlar iftarlarını kendi evlerinde yapıyordu. 2021 yılından itibaren ise toplu iftar uygulaması hayata geçirildi. Bu sayede daha fazla kişiyi ağırlayabiliyoruz" dedi.

DARGIN OLANLAR AYNI SOFRADA!

Köy Muhtarı Nihat Ateş, alınan kararın köyde birlik ve beraberliği artırdığını belirterek, "İftar saatinde kültürevinde bir araya geliyoruz. Aralarında dargınlık olanlar bile aynı sofraya oturuyor. Eskiden evlerde küçük gruplar halinde yapılan iftarları daha geniş çapta, profesyonel bir şekilde devam ettirmek istedik. Her gün 600 kişiye yemek çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

Günlük çıkan yemeğin maliyetini de hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağladıklarını söyleyen Ateş, "Birlik ve beraberlik bu köyde en üst seviyede. Bu hizmette tüm köylümüz benim arkamda duruyor. Yemek öncesi ve sonrasında gençlerimiz imece usulü ile yardım ediyorlar. Yemeğe gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza da yemekleri gençlerimiz sayesinde evlerine gönderiliyor. Ayrıca bölgemizde görev yapan güvenlik, sağlık ve havalimanı personellerine de günlük iftar yemeği gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

2025 YILINDA RAMAZAN AYI KAÇ GÜN?
2025 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek.
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