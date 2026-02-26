Menü Kapat
 Erdem Avsar

Niğde, Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat tatil haberleri araştırılıyor

Niğde, Sivas ve Yozgat’ta okulların tatil olup olmayacağı sorusu gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün 41 ilde etkili olması öngörülen kar yağışı pazar gününe kadar sürecek. Yağışların özellikle 14 ilde oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Meteorolojiden uyarılar gelmeye devam ederken Niğde, Sivas ve Yozgat’ta okulların durumu ise öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oluyor. Bu kapsamda Niğde, Sivas ve Yozgat valiliklerinden yapılacak duyurulara gözler çevrilirken Niğde, Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? sorusu Google aramalarında üst sıralara yükseldi.

Niğde, Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat tatil haberleri araştırılıyor
Haber Merkezi
26.02.2026
26.02.2026
Genel Müdürlüğü (), internet sitesi üzerinden yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 41 il için uyarısında bulundu. Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen yağışların bugünden itibaren başlayacağı belirtilirken, özellikle 14 ilde karın yer yer çok kuvvetli olacağı aktarıldı. Niğde, Sivas ve Yozgat genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle yarın okulların durumu merak edilen konu oldu.

Niğde, Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat tatil haberleri araştırılıyor

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü Niğde'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili makamlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava koşullarının seyrine göre alınabilecek muhtemel tatil kararının Niğde Valiliği tarafından duyurulması öngörülüyor.

Niğde, Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat tatil haberleri araştırılıyor

YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının ardından Yozgat'ta yaşayan öğrenci ve veliler tatil haberini beklemeye koyuldu. 27 Şubat Perşembe günü için Yozgat Valiliği henüz resmi bir kar tatili kararı duyurmadı. Valilikten yeni bir açıklama yapılması halinde gelişmeler yakından izlenecek.

Niğde, Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat tatil haberleri araştırılıyor

SİVAS'TA 27 ŞUBAT TATİL Mİ?

Sivas genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili olacak. Şehirde gün boyu kış şartlarının ağırlığını hissettireceği, ulaşım ve günlük yaşamda aksaklıkların yaşanabileceği bir gün öngörülüyor.

Niğde, Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat tatil haberleri araştırılıyor

ŞUBAT’IN SON HAFTASI HAVA DURUMU

Meteoroloji, yoğun kar yağışlarının pazar günü itibarıyla yurdu terk edeceğini bildirirken yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının artışa geçeceğini açıkladı. 1 Mart sabahı Doğu Karadeniz haricinde ülke genelinde güneşli bir havanın etkili olması beklenirken, pazartesi günü sıcaklıkların 7 ila 8 derece yükseleceği tahmin ediliyor.

Niğde, Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat tatil haberleri araştırılıyor

Şubat ayının son haftasında kar yağacak iller şöyle:

  • Balıkesir
  • Bursa
  • Bilecik
  • Kütahya
  • Uşak
  • Düzce
  • Eskişehir
  • Afyonkarahisar
  • Karaman
  • Konya
  • Ankara
  • Bolu
  • Karabük
  • Kastamonu
  • Çankırı
  • Çorum
  • Kırıkkale
  • Kırşehir
  • Yozgat
  • Nevşehir
  • Aksaray
  • Niğde
  • Kayseri
  • Sivas
  • Amasya
  • Tokat
  • Artvin
  • Şırnak
  • Van
