Niğde, Sivas ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat tatil haberleri araştırılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesi üzerinden yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 41 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen yağışların bugünden itibaren başlayacağı belirtilirken, özellikle 14 ilde karın yer yer çok kuvvetli olacağı aktarıldı. Niğde, Sivas ve Yozgat genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle yarın okulların durumu merak edilen konu oldu.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü Niğde'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili makamlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava koşullarının seyrine göre alınabilecek muhtemel tatil kararının Niğde Valiliği tarafından duyurulması öngörülüyor.

YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının ardından Yozgat'ta yaşayan öğrenci ve veliler tatil haberini beklemeye koyuldu. 27 Şubat Perşembe günü için Yozgat Valiliği henüz resmi bir kar tatili kararı duyurmadı. Valilikten yeni bir açıklama yapılması halinde gelişmeler yakından izlenecek.

SİVAS'TA 27 ŞUBAT TATİL Mİ?

Sivas genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili olacak. Şehirde gün boyu kış şartlarının ağırlığını hissettireceği, ulaşım ve günlük yaşamda aksaklıkların yaşanabileceği bir gün öngörülüyor.

ŞUBAT’IN SON HAFTASI HAVA DURUMU

Meteoroloji, yoğun kar yağışlarının pazar günü itibarıyla yurdu terk edeceğini bildirirken yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının artışa geçeceğini açıkladı. 1 Mart sabahı Doğu Karadeniz haricinde ülke genelinde güneşli bir havanın etkili olması beklenirken, pazartesi günü sıcaklıkların 7 ila 8 derece yükseleceği tahmin ediliyor.

Şubat ayının son haftasında kar yağacak iller şöyle: