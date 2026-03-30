TGRT Haber
 | Şenay Yurtalan

Nikah memuruna şaka yapmak isteyen çift şaka kurbanı oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde nikahta yapılan şaka, evlenmek üzere olan çifte hayatının şokunu yaşattı. Nikah şahidi, şaka için çifti tanımadığını söyleyince, nikah memuru masadan kalkıp gitti. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı.

30.03.2026
saat ikonu 13:13
30.03.2026
saat ikonu 13:13

İzmir Torbalı’da düzenlenen bir nikah töreninde nikah memurunun şahitlere usul gereği sorduğu "Şahit misiniz?" sorusuna şahitlerden birisi, "Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler" diyerek şaka yapmak istedi. Bu cevap üzerine nikah memuru defteri kapatıp masadan kalktı ve salonu terk ediyormuş gibi yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Nikah memuruna şaka yapmak isteyen çift şaka kurbanı oldu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İzmir Torbalı'da bir nikah töreninde şahidin yaptığı şakaya nikah memurunun karşı şakasıyla cevap vermesi üzerine yaşanan gerginlik, kahkahalarla son buldu.
Nikah memuru, şahidin esprili cevabını ciddiye alıp defteri kapatıp masadan kalktı.
Bu durum karşısında çift ve şahitler panik yaşarken, davetliler arasında tedirginlik oluştu.
Nikah memuru bir süre sonra geri dönerek hareketinin bir karşı şaka olduğunu belirtti.
Yaşanan korku dolu anların ardından gerçek anlaşılınca salonda kahkahalar yükseldi.
Nikah memurunun bu hareketi törene renk katarken, genç çiftin nikah işlemleri tamamlandı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Şakanın ciddiye alındığını düşünen genç çift ve şahitler, o anlarda büyük panik ve pişmanlık yaşarken, salonun bir anda sessizliğe büründüğü ve davetliler arasında tedirginlik yaşandı. Bir süre sonra salona geri dönen nikah memuru, yaptığı hareketin aslında bir karşı şaka olduğunu ifade etti. Korku dolu anların ardından gerçeğin anlaşılmasıyla birlikte salonda kahkahalar yükseldi. Nikah memuru, kendisine yapılan şakaya verdiği bu yanıtla törene renk katarken, genç çiftin nikah işlemleri tamamlandı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.