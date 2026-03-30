Nikah memuruna şaka yapmak isteyen çift şaka kurbanı oldu

İzmir Torbalı’da düzenlenen bir nikah töreninde nikah memurunun şahitlere usul gereği sorduğu "Şahit misiniz?" sorusuna şahitlerden birisi, "Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler" diyerek şaka yapmak istedi. Bu cevap üzerine nikah memuru defteri kapatıp masadan kalktı ve salonu terk ediyormuş gibi yaptı.
Şakanın ciddiye alındığını düşünen genç çift ve şahitler, o anlarda büyük panik ve pişmanlık yaşarken, salonun bir anda sessizliğe büründüğü ve davetliler arasında tedirginlik yaşandı. Bir süre sonra salona geri dönen nikah memuru, yaptığı hareketin aslında bir karşı şaka olduğunu ifade etti. Korku dolu anların ardından gerçeğin anlaşılmasıyla birlikte salonda kahkahalar yükseldi. Nikah memuru, kendisine yapılan şakaya verdiği bu yanıtla törene renk katarken, genç çiftin nikah işlemleri tamamlandı.