İzmir Torbalı’da düzenlenen bir nikah töreninde nikah memurunun şahitlere usul gereği sorduğu "Şahit misiniz?" sorusuna şahitlerden birisi, "Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler" diyerek şaka yapmak istedi. Bu cevap üzerine nikah memuru defteri kapatıp masadan kalktı ve salonu terk ediyormuş gibi yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Nikah memuruna şaka yapmak isteyen çift şaka kurbanı oldu İzmir Torbalı'da bir nikah töreninde şahidin yaptığı şakaya nikah memurunun karşı şakasıyla cevap vermesi üzerine yaşanan gerginlik, kahkahalarla son buldu. Nikah memuru, şahidin esprili cevabını ciddiye alıp defteri kapatıp masadan kalktı. Bu durum karşısında çift ve şahitler panik yaşarken, davetliler arasında tedirginlik oluştu. Nikah memuru bir süre sonra geri dönerek hareketinin bir karşı şaka olduğunu belirtti. Yaşanan korku dolu anların ardından gerçek anlaşılınca salonda kahkahalar yükseldi. Nikah memurunun bu hareketi törene renk katarken, genç çiftin nikah işlemleri tamamlandı.

Şakanın ciddiye alındığını düşünen genç çift ve şahitler, o anlarda büyük panik ve pişmanlık yaşarken, salonun bir anda sessizliğe büründüğü ve davetliler arasında tedirginlik yaşandı. Bir süre sonra salona geri dönen nikah memuru, yaptığı hareketin aslında bir karşı şaka olduğunu ifade etti. Korku dolu anların ardından gerçeğin anlaşılmasıyla birlikte salonda kahkahalar yükseldi. Nikah memuru, kendisine yapılan şakaya verdiği bu yanıtla törene renk katarken, genç çiftin nikah işlemleri tamamlandı.