Nisa Su Bakan'dan 5 gündür haber yok! Her yerde aranıyor

Adana'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Nisa Su Bakan'dan 5 gündür haber yok. Ekiplerin Nisa'yı arama çalışmaları devam ederken ailesi genç kızın hayatından endişe duyuyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Nisa Su Bakan, 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan ailesi, bir süre sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

AİLESİ ENDİŞELİ

Kayıp başvurusundan sonra harekete geçen ekipler, Nisa'yı bulabilmek için çalışmalara başladı. Aradan 5 gün geçmesine rağmen Nisa bir türlü bulunamadı. Aile kızlarının hayatından endişe ediyor.