Nişan töreni kabusa döndü: 46 kişi zehirlendi

Malatya'da düzenlenen nişan töreni hastanede bitti. Karbonmonoksit gazından etkilenen çok sayıda davetli hastanelik oldu.
Olay saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda düzenlenen nişan töreni sırasında davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde davetlilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren toplam 46 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.