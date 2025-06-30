Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Nüfusu gündüz 82, akşam 10 bini buluyor! Bu mahalle ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Antalya'nın Kaleiçi'ndeki Tuzcular Mahallesi akşam yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Mahalle gündüz 82 kişiyken akşam 10 bini buluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 10:47

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Antalya’da turizmin merkezi Kaleiçi Tuzcular Mahallesi akşam saatlerinde dolup taşıyor. Eğlence mekanlarının yoğun olduğu 82 nüfuslu Tuzcular Mahallesi'nde gündüzleri sokaklar boş kalırken, nüfus akşam saatlerinde ise 10 bini geçiyor.

Nüfusu gündüz 82, akşam 10 bini buluyor! Bu mahalle ziyaretçi akınına uğruyor

Özellikle eğlence, yeme içme ve tarihi doku eşliğinde yürüyüş yapma fırsatı sunan Kaleiçi, akşam apayrı ayrı bir kimliğe bürünüyor. Kaleiçi'nin merkezi noktasında yer alan ve eğlence mekanlarıyla bilinen Tuzcular Mahallesi'nde akşam saat 20.00'da başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde daha da artarak gece 04.00'e kadar devam ediyor.

Nüfusu gündüz 82, akşam 10 bini buluyor! Bu mahalle ziyaretçi akınına uğruyor

"NÜFUSUMUZ 82, AKŞAMLARI 10 BİN"

Gündüz saatlerinde havanın çok sıcak olmasından dolayı insanların sahilleri tercih ettiğini belirten Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, "Benim mahallemin nüfusu ben dahil 82. Yaz olduğu için mahalledekiler yaylaya da gidince nüfus daha çok düşüyor. Şu an benim mahallemde 12 kişiyiz. Akşam ise binlerce kişi var. Bizim mahallemizde barlar, kafe ve konser alanlarının olduğu noktalar var ve bu yüzden daha hareketli. Şu an 10 bin kişi vardır. Buraya dışarıdan gelen yerli ve yabancı tatilciler, Üçkapılar ile Hıdırlık Kulesi arasında geziyorlar, yemek yiyorlar ve eğleniyorlar. Burada akşam saat 8'den sonra gece 4'e kadar hareketli ve canlı oluyor" dedi.

Nüfusu gündüz 82, akşam 10 bini buluyor! Bu mahalle ziyaretçi akınına uğruyor


HERKESİ DAVET ETTİLER

Kaleiçi'nin Antalya'nın kalbi olduğunu aktaran Çetin, yaşanan insan hareketliliğinin esnafa da olumlu yandığına dikkat çekti. Çetin, "Alanya ile Kaş arasındaki tatilciler, konaklama programlarının içine Kaleiçi'ni mutlaka 1 ya da 2 günlüğüne alıyor. Eğlence mekanları da çok burada. Herkesi bekliyoruz. Her yerin ayrı bir havası var ve burada lütfen bu soluğu alın. Herkesin rahatça dolaşabileceği ve para harcayabileceği bir nokta. Güvenlik konusunda da polis ve zabıta ekipleri sürekli buradalar" diye konuştu.

Nüfusu gündüz 82, akşam 10 bini buluyor! Bu mahalle ziyaretçi akınına uğruyor

Antalya Kaleiçi İşletmeciler Kültür Derneği Başkanı Fikret Çağlan ise, yaz aylarında gündüz saatlerinde sıcaktan dolayı Kaleiçi'ne gelinmediğini ancak akşam saatlerinde bu durumun değiştiğini söyledi. Kaleiçi'nin bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Çağlan, gündüz için de çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Turistler rengi görünce şaşkınlığa uğradı! Karadeniz'in gözleri ışıldatan Mavi Göl'ünde turizm bitti

"GEZERKEN BİLE EĞLENİYORSUN"

Tatil için Ankara'dan kente gelen Evran Şan da "Burası Ankara Kızılay'a benziyor. Gündüz boş, gece dolu oluyor. Hepsi yabancı. Hayat burada gece başlıyor. Gezerken bile eğleniyorsun. Bir de sıcak olmasa daha iyi olacak" diye konuştu.

ETİKETLER
#antalya
#turizm
#eğlence mekanı
#Kaleiçi
#Tuzcular Mahallesi
#Yemek-İçme
#Gece Hayatı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.