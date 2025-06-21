Ağebey dehşeti! Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

İstanbul
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından aralarında çıkan bir tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldü.
Korkunç cinayet Erzurum'da meydana geldi. 45 yaşındaki Kadir Canpolat ile 48 yaşındaki ağabeyi 48 yaşındaki M. Canpolat arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.
Kanlar içinde yere yığılan Kadir Canpolat ağır yaralı halde ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Canpolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağabey M. Canpolat olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.