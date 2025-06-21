Ağebey dehşeti! Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından aralarında çıkan bir tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldü.