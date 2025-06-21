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 | Bengül Arıca

Ağebey dehşeti! Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından aralarında çıkan bir tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldü.

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Ağebey dehşeti! Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 15:02

Korkunç cinayet Erzurum'da meydana geldi. 45 yaşındaki Kadir Canpolat ile 48 yaşındaki ağabeyi 48 yaşındaki M. Canpolat arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ağebey dehşeti! Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

KADİR CANPOLAT TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içinde yere yığılan Kadir Canpolat ağır yaralı halde ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Canpolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağebey dehşeti! Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

AĞABEY GÖZALTINDA

Ağabey M. Canpolat olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

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