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 | Bengül Arıca

Oğlu sandı 700 bin lirasını kaptırdı! Yaşlı kadına akılalmaz tuzak!

İstanbul Fatih'te meydana gelen dolandırıcılık olayı akıllara durgunluk verdi. Yaşlı kadını arayan dolandırıcılar kendilerini oğlu diye tanıtıp kadının 700 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyalarını çaldı. Dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine yakalanan hırsızlar tam bir suç makinesi çıktı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 10:36

Dolandırıcıların hedefinde bu kez 85 yaşındaki talihsiz kadın vardı. İstanbul Fatih'te yaşanan dolandırıcılık olayında yaşlı kadın kendisini telefonda oğlu gibi tanıtan sahtekarlar tarafından dolandırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 Nisan'da 85 yaşındaki N.T'yi ev telefonundan arayıp oğluymuş gibi tanıtan şüpheliler tarafından ziynet eşyalarının alınarak dolandırılmasına ilişkin çalışma yaptı.

KENDİLERİNİ TELEFONDA OĞLU GİBİ TANITTILAR

Ekipler, şüphelinin, kendisini oğlu gibi tanıttığı kadına acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyip para ve ziynet eşyalarını istediğini, aynı gün eve giden diğer şüphelinin de kadından 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldığını belirledi. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karışan 2 şüpheliyi tespit etti.

Oğlu sandı 700 bin lirasını kaptırdı! Yaşlı kadına akılalmaz tuzak!

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR!

Şüphelilerden 30 yaşındaki D.M'nin dolandırıcılık suçundan 3 kaydı bulunduğu ve yine aynı suçtan da arandığı anlaşılırken, M.D'nin (47) ise 45'i dolandırıcılık olmak üzere 52 suç kaydının olduğu belirlendi. Ekiplerce, 3 Nisan'da Pendik ve Ümraniye ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, bir şüphelinin evdeki altınları kadından aldıktan sonra sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sıkça Sorulan Sorular

DOLANDIRICILIĞIN CEZASI NEDİR?
Dolandırıcılık suçu bakımından öngörülen ceza, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Nitelikli dolandırıcılıkta ise üç yıldan on yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.
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