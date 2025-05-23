Öğrenci servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var

İstanbul
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kontrolden çıkarak takla attı. Yüreklerin ağza geldiği kazada 13 kişi öğrenci yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; öğrenci taşıyan Sertip Dündar yönetimindeki minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yamaca çarpıp ters döndü.
Yüreklerin ağza geldiği kazada araçta bulunan 13 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, sağlık kontrolleri ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.