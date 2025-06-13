Öğretmen arkadaşını okulda öldürmüştü! 'Pişman mısın?' sorusuna katilden şoke eden cevap

Konya'da yaşayan 27 yaşındaki B.O, öğretmen olan arkadaşını görev yaptığı okulda 10 el ateş ederek öldürdü. Korkunç olayın ardından okulda gözaltına alınan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkışta kendisine sorulan arkadaşını öldürdüğüne pişman mısın sorusuna "Pişman değilim" dedi. İşte detaylar...

Kan donduran olay dün öğle saatlerinde Konya'da bir ortaokulda yaşandı. 27 yaşındaki şüpheli B.O. arkadaşı olan 33 yaşındaki rehberlik öğretmeni Muhammed Öz ve amcası D.O.'nun da öğretmen olarak çalıştığı okula geldi. B.O., paltosuna sakladığı tüfek ile 1. katta bulunan Öz'ün odasına girdi.

OKULDA KURŞUN YAĞDIRDI

İkili arasında kısa süren tartışmanın ardından B.O. yanında getirdiği tüfek ile Muhammed Öz'e 10 el ateş açtı. Öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen katil zanlısı B.O. okula gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Muhammed Öz'ün cansız bedeni ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Katil zanlısı B.O. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, burada kendisini görüntüleyen gazetecilerin pişman mısın sorusuna 'pişman değilim' cevabı verdi. Katil zanlısı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.