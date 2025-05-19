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 | Baran Aksoy

Öğretmenden başörtülü öğrencisine skandal sözler! Soruşturma başlatıldı

Hatay'da bir ortaokulda skandal bir olay yaşandı. 11 yaşındaki başörtülü bir öğrenci, öğretmeni tarafından ‘Karabaş' denilerek hakarete maruz kaldı. Kızın ailesinin şikayeti üzerine harekete geçen Hatay Valiliği konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 17:11

Hatay’ın Erzin ilçesinde skadal bir ola yaşandı. İddiaya göre; ilçedeki bir ortaokulda eğitim gören 5. sınıf öğrencisi H.K. (11), derste sıra arkadaşından kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeninin “Önüne dön karabaş” ifadesine maruz kaldı.

TENEFÜSTE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Tesettürlü öğrenci H.K., arkadaşlarının önünde bu sözü duyunca gözyaşlarına hakim olamadı ve durumu eve gidince babasıyla paylaştı. Baba Harun K. (35), kızının yaşadıkları karşısında öğretmen hakkında okul yönetimine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü olarak, ayrıca CİMER üzerinden yazılı olarak şikayette bulundu.

Öğretmenden başörtülü öğrencisine skandal sözler! Soruşturma başlatıldı

ÖĞRETMENDEN LAUBALİ SÖZLER

Şikayetlerin ardından Hatay Valiliği konuyla ilgili idari bir soruşturma başlattı. Kızına “karabaş” diye hitap eden öğretmenin artık derslere girmesini istemediğini belirten Harun K., “9 Mayıs’ta kızım okul servisinden indiğinde ağlayarak yanıma geldi. Fen bilgisi öğretmeninin sınıf içinde herkesin duyacağı şekilde ‘karabaş önüne dön’ dediğini söyledi. Bunun üzerine öğretmeni arayıp durumu sordum. Öğretmen, ‘Kızınızdan özür diledim, sizden de diliyorum. Ancak kabul etmiyorsanız dilediğiniz yere şikayet edebilirsiniz’ dedi. Ben de önce okul yönetimiyle görüşüp şikayetimi ilettim, ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdum. Okulun yönetimiyle ya da öğretmen kadrosuyla genel anlamda bir sorunumuz yok. Burası her yıl Türkiye birincileri çıkaran, başarılarıyla tanınan bir okul. Bu süreci de Allah’ın izniyle en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum, konunun takipçisiyiz” şeklinde konuştu.

Öğretmenden başörtülü öğrencisine skandal sözler! Soruşturma başlatıldı

"O ÖĞRETMENİN ARTIK DERSİMİZE GİRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Okuldaki diğer öğretmenleriyle sorun yaşamadığını dile getiren H.K. ise "Fen bilgisi dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek ‘karabaş dön önüne' dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söyledim, daha sonra beni lavaboya gönderdi elimi yüzümü yıkamam için. Servisten de zaten ağlayarak inmiştim, babam da ne olduğunu sorunca öğretmenimizin bana dediklerini anlattım ve öğretmenimizi aradı. Yani benim de bir hayallerim var ve o hayalleri gerçekleştirmek için ben bu okula gidiyorum. Ama o öğretmen yüzünden çok moralim bozuldu. O öğretmenin artık dersimize girmesini istemiyorum. Diğer hocalarım çok iyi yani bizimle çok iyi ilgileniyor asla hakarete bulunmuyorlar. Okulum, her yerde şampiyonların okulu diye geçiyor. Zaten belirli bir seviyede olduğum için ben bu okula gidiyorum, savcı olmak istiyorum, onun için biraz da gitmek istedim" diye konuştu.

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